Україна

Мерт Сомай поспілкувався із пресслужбою донецького клубу.

Тренер-аналітик донецького Шахтаря Мерт Сомай розповів про себе й поділився враженнями від роботи з "гірниками".

Спеціаліст зазначив, що найближчою метою клубу є матч-відповідь проти Ільвеса в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА-2025/26.

"Моє ім'я Мерт Сомай, я народився 1986 року в Стамбулі. Почав шлях в академії Бешикташа, а після 10 років там грав професійно в Туреччині 20 років. Торік приєднався до штабу Арди Турана. Ми разом уже півтора року, а минулого сезону успішно виступили в турецькій Суперлізі. Зараз у Шахтарі я тренер-аналітик, і з Радіоном Пальцуном ми робимо все для успіху команди.

Як зреагували на інтерес Шахтаря? Були дуже схвильовані. Знаємо, який це великий клуб, ще відтоді, як грали у футбол. Після приїзду нас тепло зустріли, що дуже мотивувало й допомогло легше зосередитися на роботі.

У нас дуже молода й талановита команда — ми це усвідомлюємо. Водночас маємо молодого, талановитого й досвідченого тренера. Це чудовий шанс для обох сторін, тому нам легко мріяти. Найближча мета — матч з Ільвесом, але потім, звісно, маємо великі цілі.

Часу мало, тому намагаємося все встигнути й багато працюємо. Спочатку тренування були інтенсивні, зараз темп трохи знизили. Але гравці добре відреагували, ми всіма ними дуже задоволені.

Наші футбольні мрії безмежні, бо наш тренер бачив найвищий рівень гри. З ним неможливо мріяти скромно", — цитує Сомая офіційний сайт гранда УПЛ.

Нагадаємо, протистояння Ільвес — Шахтар відбудеться в четвер, 17 липня, розпочавшись о 19:00 за Києвом. У першому матчі донеччани святкували звитягу з рахунком 6:0. У наступному кваліфікаційному раунді єврокубка "гірники" можуть зустрітися з Бешикташем.