Україна

Тепер "гірникам" протистоятиме словенський Триглав.

У п'ятницю, 18 липня, донецький Шахтар проведе контрольний поєдинок із Триглавом (Крань, Словенія), передає офіційний сайт "гірників".

Цей спаринг стане для підопічних Арди Турана четвертим у літнє міжсезоння. Раніше вони впоралися з хорватською Горицею (1:0), зіграли внічию з чеським Словацко (1:1) і розгромили словенський Бріньє Гросуплє (5:0) на наступний день після першого матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 проти фінського Ільвеса (6:0).

Другий єврокубковий поєдинок за участі донецького клубу відбудеться в четвер, 17 липня, розпочавшись о 19:00 за київським часом, тоді як об 11:00 п'ятниці Шахтар зустрінеться з Триглавом.

Нагадаємо, УЄФА вже призначив суддів на матч-відповідь "гірників" проти суперника з Фінляндії.