Контракт із опорником розірвано за згодою сторін.
Максим Чех, ФК Карпати Львів
15 липня 2025, 20:20
Карпати офіційно повідомили про завершення співпраці з опорним півзахисником Максимом Чехом.
Сторони домовилися про розірвання контракту за взаємною згодою, – інформує пресслужба львівського клубу.
26-річний центральний хавбек провів у складі "зелено-білих" 18 матчів, у яких забив один м’яч та віддав одну результативну передачу. Чех приєднався до Карпат у 2023 році з донецького Шахтаря.
Карпати подякували футболісту за внесок у команду та побажали йому успіхів у подальшій професійній кар’єрі.