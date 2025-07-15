Україна

Контракт із опорником розірвано за згодою сторін.

Карпати офіційно повідомили про завершення співпраці з опорним півзахисником Максимом Чехом.

Сторони домовилися про розірвання контракту за взаємною згодою, – інформує пресслужба львівського клубу.

26-річний центральний хавбек провів у складі "зелено-білих" 18 матчів, у яких забив один м’яч та віддав одну результативну передачу. Чех приєднався до Карпат у 2023 році з донецького Шахтаря.

Карпати подякували футболісту за внесок у команду та побажали йому успіхів у подальшій професійній кар’єрі.