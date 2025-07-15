Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 15 липня 2025 року.

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону. У рамках літнього збору в Австрії підопічні Олександра Шовковського провели п’ятий контрольний матч, цього разу — проти представника другого румунського дивізіону Корвінула. Поєдинок завершився нульовою нічиєю — 0:0.

Попри ігрову перевагу та контроль м’яча, кияни не змогли реалізувати свої моменти. Найкращий шанс у першому таймі мав Торрес — його дальній удар влучив у поперечину. У другій половині Попов пробив поруч зі стійкою, а Волошин не переграв воротаря, вийшовши під гострим кутом.

Фінал матчу ознаменувався вилученням Тимчика за грубий підкат, після чого Динамо догравало у меншості. Наступний спаринг кияни проведуть уже 16 липня — проти хорватського Осієка.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ – Корвінул:

Динамо Київ – Корвінул 0:0

Динамо: 51. Моргун – 18. Тимчик, 4. Попов, 34. Захарченко, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 25. Яцик, 29. Буяльський, 17. Торрес (45. Брагару, 63), 9. Волошин – 3. Супряга (39. Герреро, 60).

Корвінул (стартовий склад): 1. Блага – 34. Падураріу, 30. Манолаче, 6. Ліца, 98. Велісар – 23. Караруш, 20. Рібейро, 7. Брацу, 10. Някса, 19. Пірвулеску – 14. Бузiуц.

Попереджені: Попов (44) – Караруш (45), Манолаче (80).

Вилучений: Тимчик (80).