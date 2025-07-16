Україна

До вашої уваги трансляція контрольного поєдинку, що відбудеться 16 липня, розпочавшись о 18:30.

Криворізький Кривбас у середу, 16 липня, проведе черговий товариський матч у рамках передсезонного збору в Словенії.

У місті Радомлє "червоно-білим" протистоятиме Гезтепе. У сезоні-2024/25 клуб фінішував восьмим (із 19-ти) у чемпіонаті Туреччини.

Початок контрольного поєдинку за участі представника УПЛ заплановано на 18:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Кривбас — Гезтепе:

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, підопічні Патріка ван Леувена зустрінуться із загребським Динамо.