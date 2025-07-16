Україна

Ас-Сайлія протистоятиме підопічним Віктора Скрипника у вівторок, 22 липня.

Зоря оголосила свого останнього суперника на передсезонних зборах у Словенії, передає офіційний сайт клубу.

У вівторок, 22 липня, "чорно-білі" зустрінуться з катарською Ас-Сайлією. За підсумками сезону-2024/25 клуб із Дохи повернувся до "еліти" своєї країни, фінішувавши першим у другому за статусом дивізіоні.

Нагадаємо, нещодавно (14.07) підопічні Віктора Скрипника зіграли внічию з боснійським Сараєво (0:0), тоді як завтра, 17 липня, їм протистоятиме хорватський Вараждин.

Чемпіонат України-2025/26 для Зорі стартує в суботу, 2 серпня, домашнім матчем першого туру проти ЛНЗ.