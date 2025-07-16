Україна

Турецький клуб вирвав перемогу 2:1.

На літніх зборах у Словенії Кривбас провів четвертий товариський матч, в якому зустрівся з турецьким клубом Гезтепе, який минулого сезону фінішував восьмим у Суперлізі Туреччини. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь гостей.

Гезтепе відкрив рахунок на 17-й хвилині після стандартного положення: Бокеле ударом головою вразив дальній кут воріт. Кривбас відповів у другому таймі – Бандейру ефектним ударом зрівняв рахунок, забивши свій другий гол на зборах.

Однак наприкінці зустрічі турки знову вийшли вперед після точного пострілу Тіяніча з близької дистанції.

Наступний і останній матч на зборах червоно-білі проведуть 19 серпня проти загребського Динамо.

Кривбас (Кривий Ріг, Україна) — Гезтепе (Ізмір, Туреччина) - 1:2 (0:1)

Голи: Мальком Бокеле, 17 (0:1). Рафаель Бандейра (Хрвоє Іліч), 54 (1:1). Давід Тіяніч, 80 (1:2).

Кривбас (Кривий Ріг): Олександр Кемкін (Богдан Хома, 46), Ян Юрчец (Ноа Ндомбазі, 67), Бакарі Конате (Ярослав Шевченко, 67), Володимир Вілівальд (Анте Бекавац, 46), Тьяго Боржес (Майкен Гонсалез, 75) – Рафаель Бандейра (Назар Попов, 81), Бар Лін (Хрвоє Іліч, 46), Єгор Твердохліб (к) (Олександр Каменський, 54), Карлос Парако (Максим Задерака, 46), Артур Микитишин (Володимир Мулик, 58) – Глейкер Мендоза (Гільєрме Баїя, 75).

Гезтепе (Ізмір): Матеуш Ліс, Арда Окан Куртулан, Хелітон, Норберто Сімао Гомеш, Ібрахім Сабра, Емерсонн, Угюр Каан Йілдіз, Фуркан Баїр, Мальком Бокеле, Антоні Денніс, Фуркан Малак.

Запасні: Екрем Кілічарслан, Арда Еркан, Таха Алтікардеш, Жуан, Жандерсон Де Карвальо Кошта, Новатус Міроші, Аллан Годой, Тібет Дуракчай, Еге Йілдірім, Давід Тіяніч.