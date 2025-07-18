Україна

Колишній воротар львівського клубу розпочав новий етап кар’єри в адміністративній сфері.

У структурі Руху відбулися кадрові зміни: ексгравець команди Юрій Паньків офіційно призначений на посаду спортивного директора Академії клубу.

Його робота зосередиться на адміністративних та комунікаційних питаннях, формуванні контрактів юних футболістів, селекції, а також наставництві вихованців Академії.

"Рух робить велику ставку на власних вихованців. Моя задача – бути корисним для цієї молоді: допомагати як у футбольних питаннях, так і в оформленні контрактів, комунікації з тренерами та батьками. Хочеться, щоб хлопці розвивалися, виступали за юнацькі збірні, а в майбутньому – і за національну команду", – зазначив Юрій Паньків у коментарі для пресслужби Руху.

На новій посаді Паньків працюватиме разом із директором Академії Володимиром Безуб’яком. Головне завдання керівництва – забезпечити розвиток молодих талантів і підготувати гравців для основної команди, яка виступає в УПЛ.