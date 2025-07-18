Україна

Ексгравець полтавського клубу уклав трирічний контракт з клубом із Ковалівки

Колос офіційно оголосив про підписання малійського півзахисника Ібраїма Кане, повідомляє пресслужба клубу УПЛ.

24-річний футболіст підписав із ковалівцями контракт терміном на три роки та виступатиме під 14-м номером.



Кане розпочинав кар’єру в академії клубу Блек Старз у Бамако, а більшу частину професійного шляху провів у складі полтавської Ворскли. За український клуб він зіграв 159 матчів, відзначився 19 голами та 16 результативними передачами.

Малієць також виступав за національну збірну своєї країни, провівши два матчі, і є чемпіоном Юнацького Кубка африканських націй.