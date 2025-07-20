Україна

До клубу з Рівного приєднався оборонець Кай Ціпот.

Центральний захисник Кай Ціпот попрощався з рідною для нього Мурою й приєднався до Вереса, передає офіційний сайт клубу з Рівного.

Олег Шандрук: Хотів би пройти стажування в Луїса Енріке та Унаї Емері

Із "червоно-чорними" 24-річний гравець підписав розрахований до кінця червня 2028-го контракт. Він став першим словенський легіонером в історії Вереса.

Інші деталі трансферу Ціпота не повідомляються. Раніше Кай був капітаном Мури, за яку провів 163 матчі в усіх турнірах, відзначившись 12-ма голами й вісьмома асистами.

Клубу з Мурської Соботи оборонець допоміг уперше в його історії виграти чемпіонат і Кубок Словенії.