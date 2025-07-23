Україна

Фланговий оборонець возз'єднався з Русланом Ротанем.

Правий захисник Микита Кравченко залишив Олександрію заради Полісся, передає офіційний сайт житомирського клубу.

За даними transfermarkt, 28-річний українець обійшовся "вовкам" в 1 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2028-го. Полісся фланговий оборонець представлятиме у футболці з 4-м номером.

У липні 2024 року Кравченко попрощався з Динамо Київ і на правах вільного агента приєднався до Олександрії. Вісім асистів Микити в 27-ми матчах УПЛ допомогли "поліграфам" під керівництвом Руслана Ротаня здобути "срібло".

Зазначимо, що правий захисник виступав за житомирян на правах оренди в сезоні-2023/24. Тоді він відзначився двома гольовими передачами в 15-ти поєдинках усіх турнірів.

"Микита — універсальний фланговий гравець, здатний ефективно діяти як у захисті, так і в підключеннях до атаки. Вітаємо з поверненням, Микито!", — заявили в Поліссі.

Нагадаємо, завтра, 24 липня, "вовки" прийматимуть андоррську Санта-Колому в рамках першого, номінально домашнього матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26.