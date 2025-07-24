Україна

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зійдуться амбітний Бешикташ та оновлений під керівництвом Арди Турана Шахтар — перший серйозний тест для обох клубів у новому сезоні. На кону не лише престиж: переможець двоматчевого протистояння зіграє в 3-му раунді відбору ЛЄ проти переможеного в парі Рейнджерс/Панатінаїкос, а невдаха — вирушить до Ліги конференцій.

Атакуючий півзахисник "гірників" Георгій Судаков поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з турецьким грандом.

"Сульшер сказав, що Бешикташ фактично пройшов Шахтар? Якщо чесно, я не читав це інтервʼю, тільки бачив інтервʼю з воротарем, якщо не помиляюся. Ніяк не сприймаю ці коментарі: ми маємо свій шлях, свій план та готуємося до цієї гри. Мені здається, зараз зарано про щось казати. Поговоримо після другої гри.

Звісно ж, ми розуміємо якість цієї команди та футболістів – вони топові виконавці, тим паче зараз підписали Абрагама, Кекчю. Рафа Сілва та Жоау Маріу — неймовірні. Але ми також маємо якісних футболістів, яких підписали взимку, тому, вважаю, буде дуже цікава гра. Усе побачимо на полі.

Чи змінилася моя роль при Турані? Так, справді трохи змінилася: якщо до цього я грав трохи нижче – напевно, як восьмий номер, то зараз здебільшого як чиста десятка – вище. Коуч мені постійно каже, щоб я не опускався, а, навпаки, вривався і націлювався на ворота. У принципі саме в цьому змінилося, а загалом як я грав до цього, так і маю це робити. Тож чогось такого особливого немає, просто Містер підказує, тому що він дійсно приділяє багато уваги деталям, про які я раніше не думав, і тепер геть інакше на це дивлюся", — цитує слова Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Перший матч Бешикташ — Шахтар відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.