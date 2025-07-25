Україна

Форвард Бешикташа вважає, що його команда ще не сказала останнє слово у кваліфікації Ліги Європи.

Шахтар завдав переконаної поразки Бешикташу у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26. Поєдинок, що відбувся на стадіоні Тюпраш у Стамбулі, завершився з рахунком 4:2 на користь донецького клубу.

Англійський нападник турецької команди Теммі Абрагам прокоментував результат зустрічі та настрій суперника після фінального свистка:

"Шахтар – хороша команда. Вони почали грати раніше за нас, вони свіжіші. Це був хороший виклик для нас. Після матчу вони святкували так, ніби протистояння вже закінчилося. У мене великий досвід у футболі. Ми запам'ятаємо їхнє святкування і подивимось, що буде наступного тижня", – сказав Абрахам.

Нагадаємо, повторна зустріч відбудеться 31 липня у Кракові (Польща), де Шахтар проводить свої єврокубкові матчі в умовах війни.