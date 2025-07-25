Україна

У першому турі УПЛ черкаський клуб зустрінеться із Зорею.

ЛНЗ двома товариськими матчами завершив свою підготовку до сезону-2025/26.

Спочатку черкаський клуб впорався з новачком УПЛ Кудрівкою.

ЛНЗ — Кудрівка 2:1

Голи: Яшарі, 45 (пен.), Беннетт, 61 — Козак, 2

ЛНЗ: Ледвій, Драмбаєв, Дідик, Муравський, Пасіч, Беннетт, Танковський (Подоляк, 73), Нонікашвілі, Яшарі, Кузик, Момо (Кравчук, 46)

Кудрівка (стартовий склад): Яшков, Мельничук, Сторчоус, Думанюк, Лєгостаєв, ГНП, ГНП, Андрущенко, Шаповал, Потімков, Козак

Вилучення: Танковський, 72

Пізніше підопічні Віталія Пономарьова зазнав поразки від Чорноморця.

ЛНЗ — Чорноморець 1:2

Голи: ГНП, 25 — І. Когут, 13, Кулач, 61

ЛНЗ: Самойленко, Каплієнко, Дайко, ГНП, Кисіль, Соареш, Авагімян (Подоляк, 69), Кушніренко, Благодарний (Кравчук, 66), Рябов, Ассінор

Чорноморець: Ющишин (Аніагбосо, 60), Ракіцький (Лопирьонок, 60), Єрмаков, Ж. Мозес, Сухар, Романюк, Габелок, Скляр (Рязанцев, 60), І. Когут (Хобе, 60, І. Когут, 64), М. Когут (Русин, 60), Хобленко (Кулач, 60)

Вилучення: Хобе, 63

Цього літа "бузкові" провели вісім спарингів (4В, 3Н, 1П). У суботу, 2 серпня, ЛНЗ гостюватиме в Зорі в рамках першого туру чемпіонату України-2025/26.