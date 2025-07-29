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Президент Динамо відзначив вплив легендарного тренера у долю столичного клубу та футболу в цілому.

Свій 80-й день народження у вівторок, 29 липня, святкує Мірча Луческу — колишній керманич донецького Шахтаря та головний тренер Динамо Київ у 2020-2023 роках. Під його керівництвом “біло-сині” здобули “золотий требл”, вигравши чемпіонат, Кубок і Суперкубок України у сезоні-2020/2021.

З ювілеєм досвідченого та знакового фахівця привітав президент Динамо Ігор Суркіс, звернувшись до нього з офіційним листом:

"Шановний Мірча! Від імені футбольного клубу Динамо Київ та особисто від себе щиро вітаю Вас з 80-річним ювілеєм!

Ваша багаторічна праця в футболі – це приклад відданості, професіоналізму та справжньої любові до гри. Ви стали легендою ще за життя, виховавши покоління футболістів і здобувши повагу вболівальників по всій Європі.

Для Динамо велика честь, що Ви були частиною нашої історії. У найскладніші часи Ви принесли стабільність, віру та високі стандарти. Ваш внесок у розвиток клубу – неоціненний, і ми завжди пам’ятатимемо Вашу роль у долі нашої команди.

У цей знаменний день бажаю Вам міцного здоров’я, родинного тепла, радості, миру та натхнення на довгі роки. Хай Вас завжди супроводжують любов близьких і повага мільйонів шанувальників.

З глибокою повагою та найкращими побажаннями, Ігор Суркіс. Президент ФК Динамо Київ”.

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