Україна

Півзахисник львівського клубу поділився думками стосовно підготовки до нового сезону.

Одним з головних ньюзмейкерів цього літа в УПЛ став львівський Рух. У наступному чемпіонаті команда гратиме у суттєво оновленому вигляді: тепер під орудою Івана Федика, а не Віталія Пономарьова, а ще без вчорашніх лідерів: Дмитра Ледвія, Юрія Климчука, Ярослава Карабіна та Романа Дідика.

Утім, Рух провів насичене міжсезоння, про що в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua розповів півзахисник команди Остап Притула.

"Климчук дуже допомагав молодим гравцям і всій команді"

— Остапе, цього року так співпало, що чемпіонат починається в перші дні серпня, а липень повністю минув на зборах. Як пройшла ваша підготовка? Чим задоволені і чим ні?

— Всі хлопці – професіонали своєї справи. На мою думку, всі встигли відпочити після сезону, до зборів тренерський штаб усім надіслав індивідуальні тренування, щоб на зборах було легше. Всі їх виконували і підійшли в хорошій формі до зборів. А вже безпосередньо в тренувальний період ми добре працювали і набирали форму на прийдешній сезон.

— ⁠Чи багато бігової роботи доводилося виконувати на цих зборах?

— Звичайно, що збори асоціюються із біговою роботою, без бігу — нікуди, тому тренерський штаб все чудово розпланував. Бували дні, що багато бігали, але це важлива складова якісної підготовки.

— ⁠Цього літа змінився тренерський штаб, пішло чимало гравців. Психологічно це впливає на команду?

— На рахунок тренерського штабу скажу, що багато хлопців вже працювали з Іваном Зіноновичем і знають його вимоги. Тому, я думаю, що в психологічному плані все гаразд.

— ⁠Серед гравців, які пішли з команди, був і її лідер останніх років — Юрій Климчук. Чи відчули ви, що функції лідера команді десь тепер лягатимуть і на вас?

— Насправді, Юрій Климчук дуже допомагав молодим футболістам і всій команді. Звичайно, тепер хлопці, які старші, досвідченіші, мають допомагати і подавати приклад молодим футболістам.

— ⁠Климчук, Карабін, Дідик, Ледвій, Рябов, Горін, Ременяк — це неповний список кадрових втрат Руху в це міжсезоння. У новому сезоні ми так чи інакше побачимо нову команду, із новим обличчям. Яким воно буде?

— Трансфери – це невід’ємна частина футболу. В нашому клубі достатньо хороших молодих футболістів, які також заслужили грати в УПЛ. Чи відчутно щось змінилося – покажуть вже календарні ігри.

"Епіцентр на мене справив позитивне враження"

— На зборах Рух провів аж 9 матчів, 2 перемоги, 2 нічиї та 5 поразок. Що важливіше: результат чи висновки, які команда виносить з кожного матчу?

— На мою думку, на зборах тренерський штаб більше цікавить саме розуміння футболістами гри, якої від нас вимагають. Результат тут відходить на другий план.

— Можливо, десь вже зробили собі установку на сезон таким чином, що ліміт поразок вичерпано на зборах?

— Ми будемо виходити на поле і віддавати всіх себе, щоб перемагати в кожній грі.

— Особисто ви забили два мʼячі: Агробізнесу та Епіцентру. Що скажете про Епіцентр, з яким вам ще грати в УПЛ?

— Епіцентр – хороша команда, з хорошими футболістами та тренером. Вони пробують грати в комбінаційний футбол. Особисто на мене ця команда справила позитивне враження.

— Загалом, безпрецедентна історія: одразу 4 команди з Першої ліги піднялися в УПЛ. Чи свідчить це про те, що рівень команд з другої половини УПЛ і команд з першої половини Першої ліги плюс-мінус однаковий?

— Не мені судити рівень команд. Звичайно, клуби, які грають в Першій лізі, хочуть піднятися на вищий рівень, кожен прагне цього. Цього року сталося так, а чи хтось сильніший, це вже судити експертам.

— Костянтин Квас, Ібрагім Джума — футболісти, які долучилися до першої команди з U-19. Як минула їхня адаптація? Чи вона ще триває?

— Квас і Джума вже залучалися до тренувань першої команди. Це хороші футболісти. На мою думку, вони вже давно адаптовані.

"Не так важливо, Арена Львів чи Україна, головне – грати у Львові"

— Перші три домашні матчі ви зіграєте на стадіоні Україна (через заміну газону на Арені Львів). Ви звикли до Арени Львів чи особливої різниці немає?

— Ми довго були без офіційних ігор, тому неважливо, де грати, чи це Арена Львів, чи Україна. Ми граємо у Львові і всі близькі, рідні, друзі будуть мати змогу прийти і підтримати нас.

— ⁠Як людина, яка 9 років провела в академії Карпат, що ви відчуваєте, коли виходите грати на стадіоні Україна?

— Це легендарний стадіон, але повторюся, не важливо, на якому стадіоні ти граєш, головне – виходити і віддавати всього себе на футбольному полі.

— Ваш перший матч у новому сезоні — проти СК Полтава. Що думаєте про цього суперника? Не секрет, що багато хто відводить їм роль аутсайдера у майбутньому чемпіонаті.

— Це бойова команда, яка грає в хороший футбол. На рахунок аутсайдера, не чув такого. Взагалі ж, все покажуть майбутні ігри.

— Враховуючи те, що Віталій Пономарьов та кілька гравців Руху тепер працюють в ЛНЗ чи можна вважати, що це тепер ваш принциповий суперник? Чи все ж, більше задоволення принесе перемога над Карпатами?

— Для нас немає принципових чи не принципових суперників. Неважливо, проти кого ти граєш. Ми завжди дивимося на свою гру і хочемо перемагати у кожному матчі.