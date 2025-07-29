Україна

Полтавський клуб, що вилетів із УПЛ минулого сезону, знову може реєструвати нових гравців.

Полтавська Ворскла остаточно позбулася всіх трансферних санкцій, накладених на клуб упродовж весни 2025 року.

Як свідчить оновлена інформація на офіційному сайті ФІФА, клуб зник із переліку команд, яким заборонено реєструвати новачків.

Упродовж квітня і травня цього року Ворскла отримала одразу три трансферні бани через невиконання фінансових зобов’язань перед своїми колишніми гравцями. Порушення стали підставою для санкцій з боку ФІФА, кожне з яких передбачало заборону на реєстрацію футболістів на три трансферні вікна.

Нині ж Ворскла, згідно відсутністю інформації про санкції, повністю розрахувалась із боргами, тож команда отримала дозвіл реєструвати нових гравців на сезон-2025/26. Саме в цьому сезоні полтавці виступатимуть у Першій лізі після вильоту з УПЛ.

ОСТАННІ ЧИННІ ТРАНСФЕРНІ БАНИ ДЛЯ КЛУБІВ ІЗ УКРАЇНИ:

Нагадаємо, новим головним тренером Ворскли став Олександр Бабич, який змінив на посаді Желько Любеновича — той залишив команду, не провівши жодного офіційного матчу.