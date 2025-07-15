Контракт із 46-річним фахівцем підписано на два роки, до його штабу увійшли Бєлаков, Куценко та Стойко.
Олександр Бабич, ФК Ворскла
15 липня 2025, 18:52
Полтавська Ворскла офіційно призначила Олександра Бабича новим головним тренером команди. Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.
46-річний український наставник підписав дворічний контракт і вже найближчим часом приступить до роботи з новачком Першої Ліги.
До тренерського штабу Бабича увійшли Володимир Бєлаков — вихованець полтавського футболу, Валерій Куценко, а також тренер воротарів Дмитро Стойко.
У своїй тренерській кар’єрі Бабич працював із низкою українських клубів, серед яких Чорноморець, Кривбас та Маріуполь. Також має досвід закордонної роботи: очолював болгарські клуби Фратрія та Пірін.