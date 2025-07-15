Україна: Перша ліга

Контракт із 46-річним фахівцем підписано на два роки, до його штабу увійшли Бєлаков, Куценко та Стойко.

Полтавська Ворскла офіційно призначила Олександра Бабича новим головним тренером команди. Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

46-річний український наставник підписав дворічний контракт і вже найближчим часом приступить до роботи з новачком Першої Ліги.

До тренерського штабу Бабича увійшли Володимир Бєлаков — вихованець полтавського футболу, Валерій Куценко, а також тренер воротарів Дмитро Стойко.

У своїй тренерській кар’єрі Бабич працював із низкою українських клубів, серед яких Чорноморець, Кривбас та Маріуполь. Також має досвід закордонної роботи: очолював болгарські клуби Фратрія та Пірін.