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Володимир Бражко поділився своїми думками після гри з Хамрун Спартанс.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

"Ми кожен матч граємо заради перемоги. Сьогодні вийшли деякі гравці, які менше грають, отримали шанс проявити себе. Кожен матч в єврокубках та чемпіонаті граємо на перемогу. А ще заради рейтингу. Зараз це потрібно. Потрібні перемоги. В кожному матчі ми щось відпрацьовуємо. Щось виходить, щось не виходить. Кожен матч показує наші недоліки та хороші якості. З кожним матчем ми працюємо та вдосконалюємося.

Сьогодні не до кінця зіграли добре в захисті під час стандартів. Тренерський штаб вказав на помилки. Сьогодні відпрацювали краще, ніж у першому матчі. Завжди є куди рости. Будемо прагнути покращуватися щодня.

Моє святкування гола? Це емоції. Ми граємо на емоціях. Це завжди радість, коли ти забиваєш гол. Для мене зараз було дуже важливо забити. Я останні пів року не багато грав, трошки дав крику душі, можна сказати. Я жартую, але мені був потрібен цей гол.

Атмосфера на стадіоні була дуже непогана. Здається, 2 000 вболівальників було. Не дуже багато, але зараз такий час. Кожен вболівальник для нас важливий. Дуже дякую.

Поле на Мальті було більш синтетичне — місцями трава, місцями синтетика. А в Польщі поле було дуже хороше. Ви бачили швидкість гри — поле допомагає, коли м’яч по ньому добре ходить. Зараз, на жаль, в нас такі можливості, що ми граємо не в Києві, не для наших вболівальників, не на нашому стадіоні. В Любліні мені все подобається, але сподіваюся, що якомога швидше ми повернемося до Києва.

Про наступного суперника не думали, але бачили, що вони зіграли 1:1. До кожного матчу готуємося поступово. Побажань щодо суперника немає", — наводить слова Бражка FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Хамрун Спартанс.