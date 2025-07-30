Україна

Молдовський півзахисник гратиме за львівський клуб на правах оренди з можливістю викупу.

Львівський Рух продовжує посилення перед новим сезоном. Черговим новачком "жовто-чорних" став 22-річний гравець із Молдови Влад Рейляну. Він переходить до команди на правах оренди, а в контракті передбачено опцію викупу.

Футболіст народився 9 січня 2003 року в місті Аненій Ной. Він є вихованцем кишинівського Зімбру, де провів понад сотню матчів, маючи у своєму активі 11 забитих м’ячів і 20 результативних передач.

Рейляну також регулярно викликався до молодіжних збірних Молдови. Зокрема, за команду U-21 він зіграв 12 матчів, у яких п’ять разів відзначився голами та одного разу асистував партнерам.

У складі «Руху» Влад виступатиме під 8-м номером.



Напередодні колишній воротар львівського руху Святослав Ванівський став гравцем Сталі з Жешува.