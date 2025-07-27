Святослав Ванівський продовжить кар'єру у сусідній країні.
Святослав Ванівський, ФК Сталь Жешув
27 липня 2025, 18:39
Сталь із Жешува на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім воротарем львівського Руху Святославом Ванівським.
Угода з 20-річним українцем розрахована до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.
Також додамо, що цього літа Ванівський залишив Рух, ставши вільним агентом.
Минулого сезону Святослав провів шість матчів за другу команду "левів", з яких два на нуль за десяти пропущених м'ячів.
Після двох турів Сталь набрала три очки та посідає восьме місце у другому дивізіоні чемпіонату Польщі.