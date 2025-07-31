Україна

Football.ua розповідає, чим жили клуби під час літнього міжсезоння та на що претендують у новій кампанії.

Сезон-2025/26 для української Прем'єр-ліги розпочнеться вже невдовзі, тож є гарний привід систематизувати все те, чим жили команди-учасниці змагань останні два місяці поза національною першістю.

Починатимемо з команд, які зуміли забезпечити собі підвищення в класі за підсумками попередньої кампанії. А їх цього разу назбиралось аж чотири — кам’янець-подільський Епіцентр та СК Полтава піднялись із Першої ліги напряму, а харківському Металіст 1925 та Кудрівці довелось грати плей-оф проти Лівого Берега та Ворскли відповідно.

Металіст 1925

Ще приблизно півтора роки тому виживання такого проєкту, як футбольний клуб харківський Металіст 1925 перебувало під великим питанням. Команда мала труднощі з фінансуванням, але криптовалюта її зрештою врятувала. Точніше, розробники та власники однієї з великих бірж, що на ній спеціалізуються. Але клуб у позаминулому сезоні все одно вилетів до Першої ліги.

Трансферний період

Проте не позбувся амбіцій і навіть запросив до себе нідерландського фахівця Патріка ван Леувена, який після провалу в Шахтарі спробував налагодити роботу іншого колективу, мав певні успіхи, але на дистанції знову почались внутрішні негаразди, тож сезон "синьо-жовті" догравали з Олександром Чижовим на чолі, а потім запросили з луганської Зорі Младена Бартуловича. Дивно, що ван Леувен зрештою не опинився в розташуванні "мужиків", бо коло б тоді точно замкнулось.

Зрештою, зміни тренерів ніяк не вплинули на можливості колективу, який настільки був упевнений у тому, що повернеться до УПЛ, що ще посеред минулого сезону перехопив, наприклад, у Шахтаря Іллю Крупського, але залишив догравати кампанію у Ворсклі. І вже влітку почався повноцінний збір кадрів довкола проєкту.

Команду залишили досвідчені гравці накшталт Олександра Чорноморця, Юрія Потімкова, Максима Жичикова, Ігоря Курила, Андрія Борячука. А на зміну їм прийшли ті, хто з виступами в УПЛ знайомий вже чималу кількість років. Іван Калюжний у статусі гравця національної збірної очолює цей перелік, а з Олександрії йому навздогін підписали ще й Олександр Мартинюка та Артема Шабанова. Також забрали з Ворскли, яка потонула, Євгенія Пасіча, того-таки Крупського й Євгена Павлюка, і на додачу прийшов ще й Денис Антюх із Зорі. Вочевидь, за покликом нового тренера. Загалом, 1925 чи не найбільш активний серед клубів УПЛ цього літа в плані трансферів.

Товариські матчі на зборах

І оскільки гроші в харків’ян у наявності, то й літні збори вони мали можливість проводити закордоном на рівні з провідними командами УПЛ. А за якістю суперників у спарингах — та й поготів, колектив Бартуловича нахапався стільки досвіду, що ніби вже зараз хоче до єврокубків.

Румунський Ботошані (2:0) чи Мангейм (0:3) на цьому тлі виглядають навіть дещо скромно, а от опозиція у вигляді Панатінаїкоса (0:3), Карабаха (5:4), Бохума (0:0), менхенгладбахської Боруссії (3:1) чи навіть національної збірної Катару (0:2) — це вже якась інша галактика для донедавна учасника Першої ліги. Після цього треба робити гучні заяви своєю грою вже в національній першості.

Плани на сезон

Сценарій для будь-якого новачка "еліти" має бути однаковим — закріпитись у першому сезоні, у другому — освоїтись, у третьому — на щось претендувати, якщо дозволяють можливості. І є передчуття, що Металіст 1925 цього року захоче пропустити перші два кроки й одразу порине в боротьбу проти провідних команд країни. Чи вистачить наснаги? Це вже інше питання.

Стартові матчі сезону

Початок сезону для харків’ян супроводжуватиметься матчами проти Оболоні на домашньому стадіоні Полісся, Кривбасу та Олександрії на виїзді, а також Руху на якійсь із доступних наприкінці серпня арен, бо на звичний стадіон Лівого Берега Металіст 1925 уже не пустять. Як для першого місяця після повернення — чи не найкращий календар із можливих. Це вже після міжнародної перерви доведеться грати проти Шахтаря — ото буде справжнє випробування амбіцій.

Прогноз

4-5 місце.

Епіцентр

Колектив із Кам’янця-Подільського, якому домашні матчі доведеться проводити на стадіоні ім. Романа Шухевича в Тернополі. Чемпіон Першої ліги з великим відривом від переслідувачів у минулому сезоні. І просто цікавий колектив під керівництвом Сергія Нагорняка.

Трансферний період

Але цього літа дебютантам "еліти" доводилось проводити трансферну кампанію з прицілом на УПЛ уперше в своїй історії, і від того, якими будуть її наслідки, безпосередньо залежатимуть результати виступів Епіцентру. Незважаючи на спорідненість назви з відомими будівельними гіпермаркетами, можливості клубу в плані фінансів обмежені, тож і перелік підписань виявився не настільки й широким.

Усі гравці, які прийшли до клубу, зробили це в якості вільних агентів. Проте певні прізвища нам дуже знайомі — Андрій Борячук перебався з того ж таки Металіста 1925, а Денис Янаков долучився з одеського Чорноморця, який також потонув у минулому сезоні. Але й є легіонери. Один із них — із теж уже знайомої нам андоррської Санта-Коломи, футбол якої, як-то кажуть, на підйомі. Ідеться про нападника Жоакінте. Але є ще й центральний захисник Ніл Коч із клубу Побла де Мафумет, тож не тільки атаку вирішив підсилювати Нагорняк.

Товариські матчі на зборах

Новачки УПЛ готувались до дебюту в "еліті" в межах нашої країни, тож і кількість суперників для контрольних матчів була для них не надто значною. У підсумку, Епіцентр не виграв жодного з цих поєдинків — проти Руху та Оболоні вдалось зіграти внічию (1:1), а Буковина (0:2) та Колос (0:5) виявились сильнішими за команду Нагорняка.

Плани на сезон

У випадку з Епіцентром у першому для нього сезоні в УПЛ це й буде історія про боротьбу за місце під сонцем без захмарних амбіцій. Якщо в підсумку вдасться уникнути перехідних матчів, то це вже можна вважати великим досягненням станом на зараз.

Стартові матчі сезону

Із календарем на початку команді з Кам’янця-Подільського відверто не пощастило. Бо тут одразу йдуть матчі проти Шахтаря та Динамо ще до середини серпня, але й проти ЛНЗ, Колоса, Руху чи Кривбасу новачкам легко точно не буде. Кількість залікових балів після такого старту може бути критично низькою.

Прогноз

12-13 місце

Кудрівка

Тривалий час єдиним клубом, із яким асоціювався футбол Чернігівської області, була Десна, проте цього сезону українська спільнота має знайомитись із скромною Кудрівкою, яка в перехідних матчах минулого сезону не пожалкувала оформити дебютний виліт полтавської Ворскли з УПЛ. А отже на щось цей колектив таки претендує.

Трансферний період

Утім, скромний фінансовий ресурс і в цьому випадку матиме вплив на підсилення колективу перед дебютом на рівні УПЛ. Вільні агенти — це єдина пожива Кудрівки наразі, але якість підписаних гравців не викликає при цьому жодних сумнівів. Василю Баранову вдалось умовити Дениса Безбородька, Владислава Шаповала, Богдана Векляка та Євгена Морозка долучитись до колективу, у якому й без того багато знайомих для нас імен.

Товариські матчі на зборах

Кудрівка також закордон не виїжджала цього літа, але в ігровому плані її доробок був більшим, аніж у того ж таки Епіцентру. Три тижні відпочинку, і команда грає проти Полтави (1:2), юнаків Шахтаря U19 (3:1), Оболоні (0:2), Вереса (0:1), Вікторії (0:0), Лівого Берега (1:1) та ЛНЗ (1:2). І нехай результати не надто вражають, але бажання тут і зараз учитись грати проти команд рівня "еліти" помітно.

Плани на сезон

Але ми вже бачили чимало таких амбітних проєктів за останні роки в УПЛ, які в підсумку скочуються до того, що змушені боротись за виживання. Гроші у футбол не грають, але це стосується лише безпосередньо подій на полі, тоді як у стратегічному вимірі новачка, ще й без можливості грати домашні матчі на рідній арені, буде неймовірно складно за щось зачепитись.

Стартові матчі сезону

Тим паче, у Кудрівки також буде важкий старт проти Олександрі, Зорі та Карпат, серед яких до болі знайома Полтава виглядає як можливість перевести подих у серпні. А потім будуть Верес, Полісся та Епіцентр у вересні, тож або команда Баранова гризеться до останнього та здобуває залікові бали, або сутожно буде вже від самого початку.

Прогноз

15-16 місце.

СК Полтава

Це могло б бути нечуване полтавське дербі на рівні УПЛ у новому сезоні, але Ворскла своє завдання провалила за підсумком плей-оф, тоді як Полтава таки вибила Лівий Берег, і тепер готується до великого старту. Щоправда, на стадіон ім. Бутовського в рідному місці новачків ніхто так і не пустив, тож гратимуть вони в Кропивницькому, а ми отримали таким чином ще один клуб поза межами власного "місця сили". Погана історія.

Трансферний період

Нічим потішити в плані фінансового стану колектив Павла Матвійченка нас також не може. Клуб також розраховував на підписання вільних агентів, і таким чином удалось навіть здобути гучне ім’я у вигляді Олексія Хахльова. Утім, навіть колишній нападник Лівого Берега Богдан Кобзар не дає сподівання на підвищення спроможності команди в атаці. Ще й основний склад зразка минулого сезону був позбавлений якихось зірок хоча б масштабу УПЛ.

Товариські матчі на зборах

Нікого не здивує той факт, що Полтава також не залишала межі України цього літа, тож її спаринг-партнери були добре нам знайомі. Та сама перемога над Кудрівкою закривала червень (2:1), але потім полтавці не виграли жодної з ігор проти Вікторії (0:0), ЛНЗ (1:1), Колоса (1:3) та Оболоні (1:1). Судячи з переліку опонентів, із Кудрівкою новачки УПЛ були ледь не сусідами в тренувальному таборі.

Плани на сезон

І тому сам по собі напрошується висновок, що ця пара нерозлучників може й так само пліч-о-пліч боротись у підсумку за виживання в "елітному" дивізіоні. А питання полягає лише в тому, наскільки вдасться відірватись від підвали таблиці.

Стартові матчі сезону

СК Полтава починає в цілком "адекватному" календарі — Рух, Верес, Кудрівка та Зоря на старті — це явно суперники, яким команда Матвійченка на свіжих ногах може попсувати життя та зачепитись за залікові бали. Дуелі з грандами вже матимуть місце ближче до зими, тож у полтавців є непогані шанси розжитись заліковими балами до того, як почнуться серйозні випробування.

Прогноз

15-16 місце.