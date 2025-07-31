Україна

Екс-гравець Ворскли залишається в УПЛ.

Оболонь офіційно оголосила про підписання 22-річного українського півзахисника Івана Нестеренка. Про це повідомила пресслужба киян.

Футболіст приєднався до столичного клубу з полтавської Ворскли, за яку виступав останні сезони. На рахунку Нестеренка понад 50 матчів у футболці полтавського клубу та 4 забиті м’ячі. Вихованець запорізького Металурга також був у сфері інтересів луганської Зорі, однак обрав перехід саме до Оболоні.

Офіційна інформація щодо термінів угоди та умов особистого контракту наразі не розголошується. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Нестеренка становить 400 тисяч євро.

Нагадаємо, вже 4 серпня Оболонь стартує у новому сезоні УПЛ виїзним матчем проти Металіста 1925. Початок зустрічі – о 18:00.