Україна

23-річний півзахисник приєднався до новачка УПЛ.

Дебютант Української Прем’єр-ліги, ФК Кудрівка, оголосив про підписання 23-річного півзахисника Дениса Нагнойного на правах оренди з Металіста 1925. Про це повідомила пресслужба клубу.

Орендна угода розрахована на один рік. Інші деталі переходу не розголошуються.

Нагнойний уже має досвід виступів на рівні УПЛ — у складі луганської Зорі він провів 27 матчів, у яких відзначився двома голами та чотирма асистами. У 2024 році півзахисник перейшов до харківського клубу.

Це вже не перше підсилення Кудрівки перед стартом сезону: раніше клуб підписав воротаря Іллю Караващенка, захисника Богдана Векляка та досвідченого форварда Дениса Безбородька.