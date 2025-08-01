Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та криворізький Кривбас.

Ковалівський Колос та криворізький Кривбас матчем у Ковалівці відкриватимуть сезон-2025/26 української Прем'єр-ліги.

Руслан Костишин вирішив використати з перших хвилин Краснічі в центрі оборони, тоді як Алефіренко та Климчук зіграють в атаці.

Патрік ван Леувен, у свою чергу, дебютує на новій посаді з Кемкіним у воротах, Рохасом та Бекавацом у захисті, Шевченком у центрі поля, а також Мендозою та Парако в атаці.

Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Понєдєльнік, Бондаренко, Шершень, Демченко, Денисенко, Краснічі, Салабай, Кане, Велетень, Третьяков.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац — Задерака, Шевченко, Твердохліб — Микитишин, Мендоза, Парако.