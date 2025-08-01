Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 1 серпня та розпочнеться о 18:00.

У першому турі української Прем’єр-ліги Колос в Ковалівці зустрінеться з Кривбасом.

Колос — Кривбас

П'ятниця, 1 серпня, 15:30. Стадіон Колос, Ковалівка. Головний арбітр — Роман Блавацький, пряма трансляція — УПЛ ТБ

Новий сезон Української Прем'єр-ліги розпочнеться у Ковалівці, де місцевий Колос прийматиме Кривбас. Обидва колективи підходять до поєдинку з різним настроєм та амбіціями, але спільною для них залишається ціль — вдало розпочати чемпіонат.

Колос після непростого минулого сезону, який ледь не завершився перехідними матчами, зберіг прописку в еліті та зробив певні кадрові висновки. Повернення Руслана Костишина на тренерський місток суттєво змінило командну динаміку. Ковалівці завершили минулий чемпіонат упевнено, а під час літнього міжсезоння провели сім контрольних зустрічей, де здобули чотири перемоги.

Головна ставка на старті сезону — молодь і вміння Колоса грати з характером. Артем Гусол, 19-річний нападник, уже встиг привернути увагу трьома м’ячами у спарингах. До команди долучилися нові обличчя, серед яких — досвідчений воротар Мацапура, універсальний Понєдєльнік, який одразу забив у товариському матчі, та швидкісні форварди Салабай і Климчук.

Кривбас, своєю чергою, вступає в сезон із серйозними змінами. Після розставання з Юрієм Вернидубом команду очолив Патрік ван Леувен. Проте трансферне вікно видалося складним: клуб втратив цілу низку ключових виконавців, натомість зробив ставку на легіонерів. Новачків чимало, але поки що у заявці лише один чистий нападник — Карлос Парако.

Команда з Кривого Рогу провела п’ять матчів у міжсезоння, де результат залишає більше питань, ніж відповідей: лише одна перемога та розгромна поразка від загребського Динамо викликають тривогу вболівальників.

Орієнтовні склади

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Демченко, Гагнідзе – Ррапай, Оріховський, Велетень – Климчук

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац – Іліч, Задерака – Бандейра, Твердохліб, Микитишин – Мендоза

Очні зустрічі

Очні зустрічі між Колосом і Кривбасом завжди проходять у безкомпромісній боротьбі. Минулого сезону команди обмінялися очками, а загальний баланс трохи на боці Кривбасу — три перемоги проти двох у Колоса.

Відкриття чемпіонату обіцяє бути гарячим: оновлений Кривбас проти згуртованого Колоса на його полі — перше випробування сезону, яке може задати тон на найближчі тури.