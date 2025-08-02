Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 2 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 луганська Зоря в столиці прийматиме черкаський ЛНЗ.

СУБОТА, 2 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Віктор Скрипник після майже року без роботи (наприкінці липня 2024-го залишив Металіст 1925) повернувся до Зорі, яка під його керівництвом двічі фінішувала в УПЛ третьою (сезони-2019/20 і 2020/21), брала участь у групових етапах Ліг Європи й конференцій, а також дісталася фіналу Кубка України в 2021-му. Сам спеціаліст ще на початку липня заявив, що мета "чорно-білих" — бути тією силою, котрою вони були раніше.

Передсезонна підготовка луганського клубу проходила в Словенії. Взявши участь у шести товариських матчах, колектив Скрипника здобув одну перемогу, розгромивши представника другого за статусом дивізіону Словенії (Єсеніце, 5:0). В інших спарингах "чорно-білі" тричі зіграли внічию без голів і зазнали двох поразок.

ЛНЗ не тільки змінив головного тренера, призначивши Віталія Пономарьова, але й дуже активно працював на трансферному ринку. Зокрема, вслід за вже колишнім керманичем львівського Руху до "бузкових" приєдналися й п'ятеро гравців клубу — воротарі Маркіян Бакус і Дмитро Ледвій, захисники Олег Горін і Роман Дідик, а також півзахисник Артур Рябов.

Черкаський клуб цього літа провів вісім контрольних поєдинків, в яких зазнав тільки однієї поразки при чотирьох звитягах і трьох нічийних результатах. ЛНЗ ще не поступався Зорі (3В, 1Н) і не схоже, що цього суботнього вечора вдала серія "бузкових" перерветься. Тим не менш, їхній сьогоднішній суперник точно спроможний дати бій "вдома" й поділити залікові бали.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Віталія Пономарьова. Так, на перемогу ЛНЗ можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як потенційний успіх Зорі оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Дришлюк, Саленко — Слесар, Мічин, Вакула — Будківський

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Дідик, Дайко, Драмбаєв — Нонікашвілі, Танковський — Беннетт, Яшарі, Кузик — Момо

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