Україна
01 серпня 2025, 20:09
Рух вирвав перемогу над СК Полтава
Команда Івана Федика зіпсувала дебют на рівні УПЛ колективу Павла Матвійченка.
Рух — СК Полтава, фото ФК Рух
01 серпня 2025, 20:09
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — СК Полтава 2:1
Голи: Місюра, 11 (авт.), Роман, 86 — Марусич, 17 (пен.)
Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула (Слюсар, 90+3) — Кітела (Клайвер, 63), Фаал, Алмазбеков.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Кононов — Одарюк (Савенков, 85), Хахльов (Опанасенко, 73), Плахтир, Галенков — Марусич (Шаповалов, 54), Вівдич (Стрельцов, 73).
Попередження: Веремієнко, Шаповалов
На 70-й хвилині був вилучений Святослав Шаповалов (СК Полтава) (друге попередження).