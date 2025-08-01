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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 серпня 2025 року.

У першому турі нового сезону УПЛ львівський Рух здобув непросту перемогу над новачком еліти — СК Полтава. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Рахунок було відкрито вже на 11-й хвилині, коли захисник гостей Місюра зрізав м’яч у власні ворота. Полтавці швидко оговталися — Марусич реалізував пенальті після фолу в штрафному. Однак ще до фінального свистка команда залишилася вдесятьох через вилучення Шаповалова.

Ключовим став момент на 86-й хвилині, коли захисник Руху Назарій Роман вдало підключився до атаки й забив переможний м’яч. Таким чином, Рух розпочинає сезон із важливої перемоги, а Полтава — з гідного, але все ж програшного дебюту в УПЛ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — СК Полтава у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — СК Полтава 2:1

Голи: Місюра, 11 (авт.), Роман, 86 — Марусич, 17 (пен.)



Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула (Слюсар, 90+3) — Кітела (Клайвер, 63), Фаал, Алмазбеков.



СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Кононов — Одарюк (Савенков, 85), Хахльов (Опанасенко, 73), Плахтир, Галенков — Марусич (Шаповалов, 54), Вівдич (Стрельцов, 73).



Попередження: Веремієнко, Шаповалов



На 70-й хвилині був вилучений Святослав Шаповалов (СК Полтава) (друге попередження).