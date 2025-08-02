Україна

Молодий півзахисник проведе наступний сезон у складі Олександрії на правах оренди без опції викупу.

Динамо Київ повідомило про досягнення угоди з Олександрією щодо оренди центрального півзахисника Давида Білого.

19-річний футболіст виступатиме за клуб із Кіровоградщини до завершення сезону-2025/2026.

Орендна угода не передбачає опції подальшого викупу. Для Білого це стане першим досвідом виступів у дорослому футболі на рівні УПЛ.

У минулому сезоні хавбек провів 20 матчів за юнацьку команду Динамо U-19, де відзначився одним голом. Також він узяв участь у чотирьох матчах Юнацької Ліги УЄФА.