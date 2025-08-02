Молодий півзахисник проведе наступний сезон у складі Олександрії на правах оренди без опції викупу.
Давид Білий, ФК Динамо Київ
02 серпня 2025, 00:40
Динамо Київ повідомило про досягнення угоди з Олександрією щодо оренди центрального півзахисника Давида Білого.
19-річний футболіст виступатиме за клуб із Кіровоградщини до завершення сезону-2025/2026.
Орендна угода не передбачає опції подальшого викупу. Для Білого це стане першим досвідом виступів у дорослому футболі на рівні УПЛ.
У минулому сезоні хавбек провів 20 матчів за юнацьку команду Динамо U-19, де відзначився одним голом. Також він узяв участь у чотирьох матчах Юнацької Ліги УЄФА.