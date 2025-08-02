Україна

Football.ua представляє прев’ю поєдинку чемпіонату України, який пройде 2 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги зустрінуться рівненьський Верес та чинний чемпіон країни Динамо Київ. Поєдинок у Рівному обіцяє бути гарячим — господарі спробують дати бій фавориту, а гості розпочинають внутрішній сезон на тлі єврокубкових баталій.

СУБОТА, 2 СЕРПНЯ, 15:30. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ ТБ

Верес підходить до старту нового сезону у статусі команди, що суттєво змінилася в міжсезоння. Рівненська команда провела дев’ять контрольних поєдинків, у яких здобула сім перемог і двічі поступилися, показавши загальну позитивну динаміку. Але підготовка до сезону була затьмарена втратою ключових гравців — команду залишили Богдан Когут, Віталій Дахновський, Руслан Степанюк і Микола Гайдучик. Усі вони свого часу визначали атакувальне обличчя клубу.

Втім, клуб провів і активну трансферну кампанію: до Вереса приєдналися легіонери Ципот, Воллі та Стамуліс, а також молоді українські футболісти, серед яких варто виділити кращого бомбардира команди на зборах — Ндукве. Тренер Олег Шандрук визнає, що ще триває процес побудови цілісного колективу, але з оптимізмом дивиться у майбутнє. Для Вереса цей матч — не просто старт сезону, а й шанс гучно заявити про себе.

Динамо вже встигло зіграти два офіційні матчі в новому сезоні — кияни без проблем розібралися з мальтійським Хамруном у кваліфікації Ліги чемпіонів, вигравши обидва матчі з рахунком 3:0. Попри низький рівень суперника, ці ігри дозволили команді Олександра Шовковського увійти в ритм. У складі не відбулося кардинальних змін: Ярмоленко залишився в команді, повернулися Яцик і Супряга, клуб обережно інтегрує молодь. Основу, як і минулого сезону, становлять перевірені виконавці.

До речі, матч із Вересом відбудеться між двома єврокубковими баталіями — вже наступного тижня Динамо зіграє з Пафосом у третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Проте навряд чи кияни дозволять собі ротацію — переможний старт в УПЛ є не менш важливим завданням. Логістично клуб діє розумно: базується у Львові, щоб уникати тривалих переїздів і краще адаптуватися до нового календаря.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.46, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 7.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ВЕРЕС : Горох — Стамуліс, Ципот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Стень — Куція, Ндукве, Бойко — Шарай



ДИНАМО : Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА