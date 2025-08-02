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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 серпня 2025 року.

У першому турі чемпіонату України-2025/26 у Рівному місцевий Верес поступився київському Динамо.

Гості вийшли вперед зусиллями Миколи Шапаренка в першому таймі. Його результативший удар виявився вирішальним і приніс "біло-синім" три залікові бали.

Наступної п'ятниці, 8 серпня, Динамо гостюватиме в львівського Руху, тоді як Верес — у Полтави. Також зазначимо, що серед тижня, а саме у вівторок, підопічні Олександра Шовковського в Польщі прийматимуть кіпрський Пафос у рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Динамо Київ у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Динамо Київ 0:1

Гол: Шапаренко, 14



Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко (Ціпот, 71), Вовченко, Сміян — Кучеров (Кльоц, 64), Харатін, Бойко — Стень (Годя, 80), Ндукве (Воллі, 71), Шарай (Куція, 64).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 60), Михавко, Дубінчак — Шапаренко (Бражко, 76), Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко (Пономаренко, 75), Ванат, Кабаєв (Волошин, 46).



Попередження: Гончаренко