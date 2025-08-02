Україна

До складу новачка УПЛ приєдналися гравці, які минулий сезон провели в Інгульці.

Новачок української Прем’єр-ліги, футбольний клуб Кудрівка, оголосив про підписання двох молодих виконавців донецького Шахтаря. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Угоду з Кудрівкою на умовах оренди уклали 21-річний центральний півзахисник Іван Лосенко та вінгер Олег Пушкарьов, який також є однолітком свого нового одноклубника.

Подробиці переходів, зокрема тривалість орендних угод, наразі не розголошуються.

Минулого сезону обидва гравці виступали за Інгулець, також на правах оренди. Лосенко провів 18 матчів у чемпіонаті, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Пушкарьов відіграв 27 поєдинків, записавши до свого активу 2 голи і 2 асисти.

Таким чином, Кудрівка продовжує активну трансферну кампанію, готуючись до дебютного сезону в елітному дивізіоні.