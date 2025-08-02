Україна

На полі столичного стадіону Динамо глядачі стали свідками повітряної тривоги, але не забитих м'ячів.

Суботня програма стартового туру нового сезону української Прем’єр-ліги була доволі короткою та містила в собі всього два поєдинки. Найбільш пізній із них також був пов’язаний із столицею нашої країни, бо цього дня на полі місцевого стадіону Динамо ім. В. Лобановського луганська Зоря черговим номінально домашнім матчем відкривала для себе нову кампанію.

Український фахівець Віктор Скрипник повернувся на керівну посаду на чолі "мужиків", а вболівальники через це очікували на повторення найбільш успішних виступів зразка його минулої каденції. Але вже в першому офіційному матчі Зорі довелось зустрітись із колективом, який так само змінив головного тренера в пошуках кращих результатів, і Віталій Пономарьов через це нині вже не асоціюється зі львівським Рухом. У нього тепер новий проєкт.

Цікаво було, як команди побудують свою гру з оновленнями на тренерських лавах, але ми в підсумку подивились два різних епізоди першого тайму, який на 17 хвилині перервався через повітряну тривогу. Першу в сезоні, і навіть якщо вона й тривала всього пів години, то хотілося б, що б цього явища в принципі не існувало в нашій країні. Але то таке — тут сам футбол, навіть після відновлення матчу, спонукав до того, щоб говорити на сторонні теми.

Запам’ятались лише два непогані навіси з боку Зорі, перший із яких прийшов із кутового на правому фланзі від Вакули на голову Яничу, а той пробив у поперечину над дальньою дев’яткою головою. А другий, із іншого боку поля, завершував Саленко, але в площину так і не поцілив. Як і Танковський на протилежному боці поля, коли до центру штрафного Сапутіна таки просочилась одна з тонких передач Яшарі. Таке собі враження від понад годину витраченого часу.

Були певні сподівання на другу половину гри, яка розпочалась із двох божевільних моментів у ЛНЗ. Спочатку Пасіч потужним ударом із правого флангу штрафного в ближній перевірив реакцію Ледвія, а вже за мить ніхто, і навіть голкіпер, уже не міг завадити Кузику замкнути в порожні ворота простріл Беннетта з протилежного боку поля на дальню, але Денис якимось дивом із кількох метрів не влучив у ворота.

І якщо вже й таке не забивати, то що тоді забивати взагалі в цій грі? Відповідь на це питання команди так і не знайшли. Зоря після перерви взагалі нічого цікавого попереду не продемонструвала, а от у ЛНЗ на полі з’явився молодий новачок Проспер Обах, і доволі непогано повозив захист луганців на флангах. Навіть гольовий момент створив для себе та Яшарі, але, як і партнер, у площину воріт не влучив. Із цим узагалі були проблеми в команд цього дня.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме Кудрівку, тоді як черкаський ЛНЗ удома гратиме проти кам’янець-подільського Епіцентру.Зоря — ЛНЗ 0:0Сапутін — Пердута, Янич, Башич, Жуніньйо — Мічин (Руан, 75), Дришлюк (Малиш, 80), Саленко (Джордан, 80) — Слесар, Будківський, Вакула (Маткевич, 59).Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Наумець, Танковський (Рябов, 55), Кушніренко (Нонікашвілі, 55), Яшарі — Кузик (Проспер, 65), Ассінор, Беннетт (Ейнел, 65).Попередження: Янич, Жуніньйо — Кузик, Ассінор