Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 3 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 львівські Карпати зіграють домашній матч проти житомирського Полісся.

КАРПАТИ — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 3 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Центральний та найбільш інтригуючий матч стартового туру нового сезону. Безумовно. Яким був і поєдинок поміж цими командами на початку квітня минулого року, коли "леви" та "вовки" ледь не загризли один одного в компанії з криворізьким Кривбасом у боротьбі за четверту сходинку турнірної таблиці під завісу сезону. Ті перегони в підсумку виграло Полісся. Не в останню чергу через те, що в очній зустрічі проти Карпат зберегло нічию на власному полі (1:1).

Але це були ще часи Імада Ашура на чолі житомирського колективу, тоді як за кілька місяців потому вже все встигло змінитись. Полісся таки стартувало у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, але вже під керівництвом Руслана Ротаня та з новими планами та поглядами на свій амбітний проєкт. Навіть устигли здолати перший рубіж у вигляді андоррської Санта-Коломи. Не без пригод, але все ж таки пройшли далі.

Це було лишень кілька днів тому, і сам факт того, що Поліссю після пізнього матчу в четвер довелось летіти майже через усю Європу назад до України, а потім ще кілька годин провести в автобусі на шляху до Львова, викликає занепокоєння щодо готовності команди грати в інтенсивний футбол. Так, навіть початок сезону не допоможе в цьому плані, а радше нашкодить, бо команда ще не набрала потрібних обертів.

У Карпат, вочевидь, потреби стартувати раніше в цьому сезоні не було, чому вони не надто тішаться, але вже є як є. Команда Владислава Лупашка готується здивувати нас знову й надолужити недоліки минулої кампанії вже в новому розіграші чемпіонату. Особливих змін при цьому "леви" за літо не зазнали, окрім позиції голкіпера, де відхід Яківа Кінарейкіна у Вільярреал спровокував трансфери воротарів Кривбасу Андрія Кліщука та Колоса Романа Мисака відповідно. Серед решти позицій виділяються хіба що підписання Ярослава Карабіна в якості чергового підсилення з Руху та бразильця Пауло Вітора з Портімоненсе, із яким нам ще доведеться знайомитись ближче.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Владислава Лупашка. Так, на перемогу Карпат можна поставити з коефіцієнтом 2.31, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Кліщук — Полегенько, Жан Педрозу, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Карабін, Краснопір, Костенко.

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Теллес — Назаренко, Філіппов, Гуцуляк.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Карпати можуть виграти 10 домашній матч в УПЛ.

Полісся натомість може зіграти в 10 гостьову нічию.

Карпати забивають дев’ять ігор поспіль — 19 голів.

Полісся не програє п’ять матчів поспіль: три перемоги, дві нічиї.

40 гостьовий матч для Ротаня в якості тренера УПЛ.

Карпати можуть зіграти 10 "сухий" матч в чемпіонаті.

Олександр Назаренко (Полісся) може забити 20 гол в УПЛ, а Денис Мірошніченко (Карпати) — 10.

Євген Волинець (Полісся) може провести 50 "сухий" матч у чемпіонаті.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зустрічались 13 разів (із урахуванням "старої версії" Карпат). П’ять перемог львів’ян проти шести у житомирян, тоді як ще дві гри завершились унічию. Найбільша перемога кожної з команд — 3:0. Різниця голів — 14:17.

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