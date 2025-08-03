Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 3 серпня, розпочавшись о 18:00.
фото УПЛ
03 серпня 2025, 11:05
У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 львівські Карпати зіграють домашній матч проти житомирського Полісся.
КАРПАТИ — ПОЛІССЯ
НЕДІЛЯ, 3 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV
Центральний та найбільш інтригуючий матч стартового туру нового сезону. Безумовно. Яким був і поєдинок поміж цими командами на початку квітня минулого року, коли "леви" та "вовки" ледь не загризли один одного в компанії з криворізьким Кривбасом у боротьбі за четверту сходинку турнірної таблиці під завісу сезону. Ті перегони в підсумку виграло Полісся. Не в останню чергу через те, що в очній зустрічі проти Карпат зберегло нічию на власному полі (1:1).
Але це були ще часи Імада Ашура на чолі житомирського колективу, тоді як за кілька місяців потому вже все встигло змінитись. Полісся таки стартувало у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, але вже під керівництвом Руслана Ротаня та з новими планами та поглядами на свій амбітний проєкт. Навіть устигли здолати перший рубіж у вигляді андоррської Санта-Коломи. Не без пригод, але все ж таки пройшли далі.
Це було лишень кілька днів тому, і сам факт того, що Поліссю після пізнього матчу в четвер довелось летіти майже через усю Європу назад до України, а потім ще кілька годин провести в автобусі на шляху до Львова, викликає занепокоєння щодо готовності команди грати в інтенсивний футбол. Так, навіть початок сезону не допоможе в цьому плані, а радше нашкодить, бо команда ще не набрала потрібних обертів.
У Карпат, вочевидь, потреби стартувати раніше в цьому сезоні не було, чому вони не надто тішаться, але вже є як є. Команда Владислава Лупашка готується здивувати нас знову й надолужити недоліки минулої кампанії вже в новому розіграші чемпіонату. Особливих змін при цьому "леви" за літо не зазнали, окрім позиції голкіпера, де відхід Яківа Кінарейкіна у Вільярреал спровокував трансфери воротарів Кривбасу Андрія Кліщука та Колоса Романа Мисака відповідно. Серед решти позицій виділяються хіба що підписання Ярослава Карабіна в якості чергового підсилення з Руху та бразильця Пауло Вітора з Портімоненсе, із яким нам ще доведеться знайомитись ближче.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Владислава Лупашка. Так, на перемогу Карпат можна поставити з коефіцієнтом 2.31, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Епіцентр: Кліщук — Полегенько, Жан Педрозу, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Карабін, Краснопір, Костенко.
Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Теллес — Назаренко, Філіппов, Гуцуляк.
ЦІКАВІ ФАКТИ
Карпати можуть виграти 10 домашній матч в УПЛ.
Полісся натомість може зіграти в 10 гостьову нічию.
Карпати забивають дев’ять ігор поспіль — 19 голів.
Полісся не програє п’ять матчів поспіль: три перемоги, дві нічиї.
40 гостьовий матч для Ротаня в якості тренера УПЛ.
Карпати можуть зіграти 10 "сухий" матч в чемпіонаті.
Олександр Назаренко (Полісся) може забити 20 гол в УПЛ, а Денис Мірошніченко (Карпати) — 10.
Євген Волинець (Полісся) може провести 50 "сухий" матч у чемпіонаті.
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Команди зустрічались 13 разів (із урахуванням "старої версії" Карпат). П’ять перемог львів’ян проти шести у житомирян, тоді як ще дві гри завершились унічию. Найбільша перемога кожної з команд — 3:0. Різниця голів — 14:17.
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1