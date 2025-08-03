Україна

Тим часом команда Кирила Нестеренка після трьох поразок поспіль на старті сезону остаточно втратила голову.

Недільна частина поєдинків першого туру нового сезону української Прем’єр-ліги була повністю присвячена поєдинкам за участі наших представників у кваліфікаціях до Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Олександрія завершила свою гру на полі сербського Партизану з підсумковим безславним вильотом пізніше за житомирське Полісся та донецький Шахтар, але її стартовий матч у новому розіграші чемпіонату в розкладі був першим.

І при цьому "срібний" призер попереднього сезону грав гостьовий матч на Оболонь-Арені в столиці проти абсолютного дебютанта та одного з чотирьох новачків цього сезону "елітної" першості — Кудрівки. Скромний колектив із Чернігівської області, який пробився до УПЛ за підсумком плей-оф проти полтавської Ворскли, але при цьому не менш амбітний у своїх намірах закріпитись на найвищому рівні.

Олександрія спробувала задавити суперників авторитетом на перших хвилинах і ледь не досягла максимального успіху. Але Яшков витягнув із ближньої дев’ятки спробу Кулакова п’ятою завершити подачу кутового з лівого флангу, після чого ми побачили, що господарі поля цілком готові показувати зуби під час контратак. Із першої спроби забити не вийшло — Сторчоус головою пробив до рук воротаря. Із другої також не вийшло — Морозко не схопив зненацька Шевченка ударом здалеку з гострого кута на лівому фланзі.

А от із третьої вийшло із запасом — поганий дальній удар Думанюка Сторчоус вирішив зупиняти в центрі штрафного, і вже самостійно спрямувати м’яч до сітки воріт у правий нижній кут. Але доволі швидко Олександрія знайшла в собі сили на гідну відповідь. Потімков привіз штрафний поблизу власних володінь фолом проти Кулакова, після чого Булеца закрутив удар у праву дев’ятку, Яшков намагався потягнути, але перевів м’яч у стійку, від якої той відскочив йому в спину, і у ворота.

Проте одразу доводити свою перевагу за виконавчою майстерністю "поліграфи" так і не пішли, а згодом з’ясувалось, що й у Кудрівки в складі є, кому пробивати із стандартів. Морозко з правого флангу на 37 хвилині таки спрямував м’яч у сітку воріт Шевченка, тож на перерву господарі пішли за переваги за рахунком та цілком пристойним враженням щодо власної гри.

Кирилу Нестеренку вочевидь не подобалась гра його команди в першому таймі, тому другу половину матчу він почав із подвійної заміни. І начебто Кирило Ковалець виходив на поле на досвіді, і одразу ж створив для себе гольовий момент у стінці із Скорком на правому фланзі штрафного, але в дальній кут не влучив. А потім капітан Олександрії десь схопив першу жовту, за що — ми так і не зрозуміли, а згодом вирішив зіграти рукою під час подачі з правого флангу в центрі чужих володінь, тож його феєричний виступ завершився вже на 76 хвилині.

Хоча тоді вже було зрозуміло, що "поліграфи" далеко в цій грі не зайдуть, бо ще на початку другого тайму Кудрівка забила третій гол зусиллями все того ж Старчоуса, який отримав пас до правого флангу штрафного від Морозка, і спокійно пробив у дальній кут повз Шевченка. Олександрія почала розсипатись, і зрештою це втілилось у звичайнісіньке хамство від Кампуша, який ногою вдарив по обличчю Світюху, коли той лежав на газоні на 87 хвилині. Португалець потім ще й одного із суперників у обличчя відштовхнув на шляху за межі поля, тож дискваліфікація для нього буде аж до закриття трансферного вікна. Можливо, вона вже й не буде цікавою гравцю на той момент. "Містяни" геть слабкі на старті сезону.

У наступному турі Кудрівка зіграє в гостях у луганської Зорі, тоді як Олександрія на цій самій арені гратиме проти київської Оболоні.



Кудрівка — Олександрія 3:1

Голи: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 — Яшков, 26 (авт.)



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Потімков, Шаповал, Мельничук — Нагнойний (Матвєєв, 90+3), Сторчоус (Тотовицький, 68), Думанюк — Морозко (Коркішко, 82), Лєгостаєв (Безбородько, 82), О. Козак (Світюха, 82).



Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Булеца, Фернандо (Ковалець, 46), Мишньов (Туаті, 72) — А. Козак (Безерра, 46), Кулаков (Шостак, 72), Цара (Жота, 79).



Попередження: О. Козак, Мельничук, Шаповал, Тотовицький — Фернандо, Ндіка, Цара, Боль, Шостак



На 76-й хвилині був вилучений Кирило Ковалець (Олександрія) (друге попередження).