Україна

Команда Арди Турана в дебютному для тренера матчі УПЛ ледь не зашпорталась у газоні в Тернополі.

Новий сезон української Прем’єр-ліги розпочався буквально пару днів тому, але донецький Шахтар перебуває в режимі проведення офіційних матчів уже понад місяць. Бо "гірники" за підсумками минулого сезону посіли третю сходинку, що після перемоги в Кубку України для них означало потрапляння до першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, де команда Арди Турана вже пройшла фінський Ільвес та турецький Бешикташ.

І в контексті підготовки до наступного суперника — грецького Панатінаїкоса — донеччани повернулись до України вперше з моменту виїзду на літні збори до Словенії, заради проведення гостьової гри проти кам’янець-подільського Епіцентру. Ох і пригода очікувала дебютантів УПЛ та переможців минулого розіграшу Першої ліги під керівництвом Сергія Нагорняка, для якого Шахтар — точно не чужий клуб.

Утім, диспозиція в цій грі була відомою заздалегідь, тож ні в кого не викликало здивувань, що Шахтар провів на чужій половині з м’ячем у ногах переважну більшість ігрового часу першого тайму. І в Олега Білика в рамці воріт при цьому було достатньо приводів для залучення в гру, але акцентованими атаки "гірників" при цьому назвати було б дуже складно.

Епіцентр використовував стільки гравців у захисті, скільки вимагала ситуація — хоч одразу десятьох польових у штрафному, коли Шахтар дійсно підтискав. Але донеччани все одно знаходили свої гольові моменти в такій грі. Однак не було в них завершальної крапки. Бондаренко, напевно, мав найкращу нагоду серед інших партнерів, але з вигідної позиції в центрі чужих володінь запустив удар у дотик над воротами.

Але не тільки сидів позаду колектив Нагорянка — у другій половині першого тайму Шахтарю почали дошкуляти контратаками, і зрештою Сіфуентес своїми ударами на правому фланзі штрафного вперше потурбував Різника, а за наступного підходу взагалі вгатив м’ячем у поперечину. Тобто щось-таки у Турана проти глухої оборони суперників не працювало належним чином.

І якщо в першому таймі команда господарів хоч якось виявляла бажання атакувати у відповідь, то після перерви бажання зберегти хоча б нічийний результат значно переважало будь-які сміливі наміри. Шахтар продовжував тиснути. Не завжди це була монотонна перевага, але моментів біля воріт Білика ставало дедалі більше. Воротар тримався, як міг. Навіть коли захисники вже відверто пасли задніх перед суперниками, які наче й не бачили втоми.

І зрештою гол стався. Свіжий Конопля на правому фланзі штрафного з лицьової на 79 хвилині подав на голову Еліасу на ближній стійці, і той пробив героїчного воротаря суперників. При цьому Шахтар не надто й святкував цей гол — попереду ще була купа часу, і суперники могли відповісти. Але тут радше була історія, що Епіцентр міг би пропустити й більше. Але Білик, незважаючи на поразку його команди, заслужив на звання героя матчу, без жодних питань.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр зіграє в гостях у черкаського ЛНЗ, тоді як донецький Шахтар посеред тижня гратиме в гостях у грецького Панатінаїкоса, а потім навідається в гості до львівських Карпат.Епіцентр —0:1Еліас, 79Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Климець (Демченко, 83) — Запорожець, Миронюк (С. Кристін, 75), Кош — Сіфуентес (Бендера, 67), Борячук (Сидун, 75), Янаков (Беженар, 25).Різник — Гочолеішвілі (Конопля, 76), Грам, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 58) — Бондаренко (Марлон, 58), Очеретько, Судаков — Аліссон (Невертон, 85), Траоре (Еліас, 53), Егіналду (Педріньйо да Сілва, 58).Попередження: Кош, Мороз