Дві важливі для команди Руслана Ротаня перемоги за важкий тиждень.
Карпати — Полісся, фото
03 серпня 2025, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 89-й хвилині Олександр Філіппов (Полісся) не забив пенальті (воротар).
Карпати:
Карпати — Полісся 0:2
Голи: Гайдучик, 30, Назаренко, 38 (пен.)
Домчак — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес (Танда, 79), Бруніньйо (Федор, 79) — Карабін (Вітор, 57), Краснопір (Ігор, 66), Костенко (Шах, 65).
Полісся:
Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста (Андрієвський, 69), Бабенко, Лєднєв (Караман, 63) — Назаренко (Гонсалвеш, 90+3), Гайдучик (Філіппов, 69), Крушинський (Гуцуляк, 63).
Попередження: Бруніньйо — Лєднєв, Таллес Коста