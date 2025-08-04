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Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 4 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 харківський Металіст 1925 зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

МЕТАЛІСТ 1925 — ОБОЛОНЬ

НЕДІЛЯ, 3 СЕРПНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Минулий сезон "жовто-сині" провели за виступами в Першій лізі, хоча ще за кампанію до цього їхнє подальше існування було під питанням. Однак тоді ж у Металісті 1925 стався криптовалютний бум, пов’язаний із приходом до клубу нових заможних власників, і одразу справи почала налагоджуватись. Від вильоту з УПЛ тоді це не врятувало, але клуб пройшов очищення другим за силою дивізіоном, і зрештою повернувся з великими амбіціями.

Проте повернувся не напряму, а через плей-оф проти київського Лівого Берега, за підсумком якого щоправда залишився без звичного стадіону "лелек" у розпорядженні під домашні матчі через поведінку фанатів та подальший конфлікт поміж клубами. Тож тепер Металіст 1925 буде грати, наприклад, у Житомирі, як це відбудеться в контексті першого туру. Або, можливо, деінде, коли Полісся зрештою добереться до домашнього стадіону.

Утім, логістичними негараздами харків’ян навряд чи можна здивувати, оскільки команда й без того грає за межами рідного міста вже не перший рік повномасштабного вторгнення. Але на роботу на трансферному ринку клубу це жодним чином не впливає. Младена Бартуловича запросили очолити проєкт після того, як Патріка ван Леувена звільнили за ходом минулого сезону, а після вдалого плей-оф Олександра Чижова так і залишили лише частиною тренерського штабу під новим головним тренером.

Але підписання під нову кампанію у 1925 дійсно вражають — Івана Калюжного, Олександра Мартинюка та Артема Шабанова забрали з Олександрії, Ілля Крупський формально перейшов із Ворскли ще взимку, а потім до нього долучився ще й Євген Павлюк. Ігор Когут повернувся з оренди в Чорноморці, а Олексій Сидоров та Раймонд Овусу — із Колоса та Горна відповідно. Денис Антюх прийшов із Зорі. Таким трансферам можуть позаздрити приблизно всі клуби УПЛ, окрім звичної пари флагманів.

Київська Оболонь з її обмеженими фінансовими можливостями на цьому тлі губиться взагалі. До того ж клуб улітку примудрився втратити автора її порятунку від боротьби за виживання зразка минулого сезону Сергія Шищенка — одного з небагатьох тренерів УПЛ, якому вдається зберігати власний стиль, незважаючи на клуб, який він очолює. "Пивовари" дійсно заграли у футбол якісно нового рівня тоді, але як буде зараз — питання відкрити.

Олександр Антоненко працював у тренерському штабі Шищенка, тож прогрес команди — це й його здобуток почасти також. Але у самостійному плаванні на "елітному" рівні цей керманич ще не був, тож ніхто не знає, чого очікувати від нього в амплуа головного тренера.

При цьому керівництво подбало також і про те, щоб у новому сезоні в команди все ж таки були підписання, але ланку атаки посилити так і не вдалось. А з нею були чи не найбільші проблеми минулого футбольного року. Із Ворскли, яка потонула, витягнули Івана Нестеренка та Артема Кулаковського, із Вереса забрали захисника Євгенія Шевченка, а оборонець Дмитро Семенов прийшов із Лівого Берега, тоді як Євгенія Пасіча орендували в Металіста 1925, але навряд чи передбачили його можливість у матчах проти базової команди в цій угоді. Максим Чех поповнив опорну зону в якості трансферу з Карпат.

Чого очікувати від останньої пари першого туру нового сезону УПЛ? Хотілося б чого завгодно, аби тільки не "нульового" футболу, бо прецеденти минулого вікенду вже було — не сподобалось. Але харків’янам треба буде доводити власні амбіції, тоді як кияни прагнутимуть продемонструвати, що зміна тренера не вплине на їхню здатність боротись із будь-яким суперником.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Младена Бартуловича. Так, на перемогу Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Оболоні оцінюється показником 4.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Шабанов, Павлюк, Мартинюк — Калюжний, Литвиненко — Калитвинцев, Антюх, Моура — Мба.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Дубко, Приймак, Шевченко — Близниченко, Чех, Черненко, Нестеренко — Суханов, Устименко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Оболонь може зіграти внічию в 20 раз в УПЛ.

При цьому внічию кияни не грали в гостях уже сім матчів поспіль: 3 перемоги, 4 поразки.

Металіст 1925 пропускає в УПЛ 23 матчів поспіль — 52 голи.

Младен Бартулович дебютує на чолі третього клубу УПЛ: до цього були Інгулець та Зоря.

Цей матч також стане 30 для Бартуловича в чемпіонаті.

Олександр Антоненко (Оболонь) проведе дебютний матч на чолі клубу УПЛ.

Металіст 1925 може не пропустити в 10 домашньому матчі УПЛ.

Денис Устименко (Оболонь) може забити 10 гол у чемпіонаті.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зустрічались дев’ять разів. Дві перемоги харків’ян проти п’яти у киян, тоді як ще дві гри завершились унічию. Найбільша перемога кожної з команд — Металіст 1925 (2:0), Оболонь (3:0). Різниця голів — 6:10.

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