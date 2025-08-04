Україна

Українські реалії.

19-річний воротар криворізького Кривбасу Ігор Омельченко не повернувся з командою в Україну після завершення літніх передсезонних зборів, які проходили в Словенії. Про це повідомляється на сайті українського клубу.

"Сьогодні в українських ЗМІ зʼявилась інформація щодо воротаря ФК Кривбас Ігоря Омельченка, який нібито самовільно залишив розташування команди на зборах.

ФК Кривбас інформує, що дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК Кривбас.

Кривбас продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання. ФК Кривбас проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась.

Футболіст має чинний контракт з нашим клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань", — йдеться в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що нападник Металіста 1925 Сидоров без дозволу клубу залишив межі України.