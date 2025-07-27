Україна

Ситуація.

Нападник харківського Металіста 1925 Олексій Сидоров без дозволу клубу виїхав за межі України. Про це повідомляє офіційний сайт новачка УПЛ.

"ФК Металіст 1925 Харків інформує, що у другому колі сезону 2024/2025 років футболіст Олексій Сидоров перебував в оренді в ФК Колос Ковалівка до 30 червня 2025 року.



До моменту закінчення оренди ФК Металіст 1925 Харків вже вирушив на закордонні збори, а тому Олексій Сидоров приєднався до тренувального процесу команди ФК Металіст 1925 Харків U-19. Через деякий час футболіст перестав відвідувати тренування, та нещодавно з’явилася інформація, що гравець Олексій Сидоров без відома нашого клубу, ймовірно, виїхав з України.



ФК Металіст 1925 Харків зв’язався з представниками футболіста, які підтвердили, що Олексій Сидоров дійсно залишив межі України. Після цього ми зв’язалися безпосередньо з футболістом, який також підтвердив, що він виїхав з України через сімейні обставини. Наразі ФК Металіст 1925 Харків невідомо, де саме знаходиться Олексій Сидоров та яким чином він перетнув кордон України.



У зв’язку з наведеним ФК Металіст 1925 Харків закликає Олексія Сидорова повернутися до виконання контрактних зобов’язань та повідомляє про початок внутрішнього розслідування та юридичних процедур проти протиправних дій футболіста.

Наостанок зазначаємо, що 25 липня 2025 року ФК Металіст 1925 Харків повернувся з закордонних зборів у повному складі", — йдеться в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, де Металіст 1925 гратиме домашні матчі сезону-2025/26.