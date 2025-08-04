Україна

Команда Олександра Антоненка створила навіть більше гольових моментів за суперників, але її головне завдання полягало в іншому.

Перший тур української Прем’єр-ліги промайнув надзвичайно швидко, і ось — ми вже спостерігали за останнім поєдинком цього тривалого футбольного вікенду, який уже звично зачепив ще й початок нового тижня. Харківський Металіст 1925, який за підсумком плей-оф повернувся до складу учасників "елітного" дивізіону приймав на стадіоні Центральний у Житомирі київську Оболонь.

Здавалося б, команда Младена Бартуловича з її потужним кадровим резервом, якому могли б і позаздрити деякі клуби з верхньої частини сезону зразка попередньої кампанії, мав би впевнено зіграти проти "пивоварів", які розпочали черговий сезон із традиційно скромними можливостями, проте під орудою нового головного тренера — Олександр Антоненко, колишній помічник Сергія Шищенка, отримав можливість повноцінно працювати з командою.

І таки рішення зберегти звичний оборонний малюнок гри, але при цьому більш якісно попрацювати над контратаками, булу для Оболоні виключно виграшним у першому таймі звітного протистояння. Металіст 1925 лише зусиллями Рашиці та його дальнього удару з правого флангу в ближню дев’ятку зумів потурбувати Марченка, тоді як решту атак харків’ян банально з’їдали захисники.

А наперевіс цьому були контратаки Оболоні, які вражали своєю простотою та ефективністю. М’яч доставляли для Суханова на правий фланг, а той звідти шукав партнерів у штрафному подачами або короткими пасами. Устименко та Бичек так отримали свої моменти для ударів головами, проте влучали у воротаря суперників, а ще одну нагоду нападник Оболоні змарнував після перехоплення Чеха, здалеку пробивши повз праву стійку.

Металіст 1925 покладав певні сподівання на другий тайм, немов там мало б статись щось таке, від чого захист суперників став би менш надійним. Та де там! Оболонь навпаки закрилась у захисті ще більш щільно, так що в команди Бартуловича не залишалось іншого виходу, окрім як вантажити м’яч уперед у сподівання, що хтось зачепиться й бодай-щось удасться створити. Але натомість дальній удар Чеха швидше потурбував Варакуту, аніж харків’яни реалізували власні плани.

У господарів був насправді один момент для того, щоб перекреслити всі зусилля суперників у цій грі. На 88 хвилині Чурко з ударом тягнув до останнього в центрі штрафного, і захисники довкола нього вже капітулювали, але влучити низом у лівий кут так і не вдалось. Від цього удару фактично залежала доля гри на користь харків’ян.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як київська Оболонь прийматиме Олександрію.Металіст 1925 — Оболонь 0:0Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Панченко (Чурко, 58) — Гаджиєв (Когут, 57), Рашиця (Мба, 81), Антюх (Арі, 70).Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Кулаковський (Мединський, 58), Чех (Семенов, 72), Слободян (Нестеренко, 67) — Бичек (Блізніченко, 72), Устименко (Чорний, 67).Попередження: Калітвінцев — Шевченко, Дубко