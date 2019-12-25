Украина: Первая лига

Тренер команды из Первой лиги поделился планами подготовки.

Главный тренер Оборонь-Бровар Сергей Ковалец рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.

"Сейчас 6-8 команд хотят играть в Премьер-Лиге, конечно, есть большие амбиции и большая интрига в верхней части турнирной таблицы в Первой Лиге и мы считаем, что стоит УАФ пересмотреть вопрос о расширении чемпионата уже со следующего сезона до 16 команд. Во-первых, это будет полноценный чемпионат, а во-вторых будет огромный зрительский интерес к матчам.

Покинули команду вратари – Евгений Боровик и Максим Дегтяр и защитник Евгений Ефремов.

Очень большая пауза между матчами этого года и следующего – 4 месяца, однако селекционная работа уже ведется, мы общаемся с игроками, будем видеть, как удастся усилиться, будем общаться с президентом клуба. Понимаем, что усиление все равно нужно. Сможем ли взять игроков лучше тех, что у нас есть – увидим.

Мы собираемся 27 января, будет медицинский осмотр. Две недели будем в Киеве и на нашей базе в Буче, будут тестирования и тренировки, а там уже посмотрим по Турции, в какие даты мы поедем и на какой период, исходя из возможностей клуба", – рассказал Ковалец в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Оболонь-Бровар занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 2 пункта.

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