Украина: Первая лига

Полузащитник Ингульца подвел краткие итоги года для команды и оценил уровень и возможности соперников в Первой лиге.

Владислав Лупашко считает, что его команда здорово провела все без исключения матчи, не уступая сопернику по игре, а также отметил финансовые возможности некоторых конкурентов.

"Смешанные чувства. В Кубке Украины мы прошли в 1/4, а в чемпионате находимся вверху, но понимаем, что должны были брать больше очков. Качество нашей игры позволяло это делать. Соперник ни в одном поединке нас не переигрывал.

Команды с большим бюджетом, Волынь и Рух, не сильно отрываются вперед. У них, можно сказать, неограниченные бюджеты в рамках Первой лиги. Это касательно не только выплат футболистам, это и медиа-пространство. У них большие зарплаты уровня УПЛ, но они не могут оторваться за счет своего бюджета. Уровень Первой лиги очень ровный. Может, качества и рисунка нет во всех играх, как в УПЛ, но следить за накалом страстей в Первой лиге намного интереснее", – сказал Лупашко.

Ингулец после 19 туров находится на третьей позиции турнирной таблицы Первой лиги.

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