Украина: Первая лига

Президент Миная Валерий Пересоляк — о задачах команды на 2020-й год.

Валерий Пересоляк хочет, чтобы его команда вышла в украинскую Премьер-лигу по итогам сезона, а также как можно дальше прошла в Кубке Украины.

"Хочется побороться за тройку в Первой лиге и выйти в украинскую Премьер-лигу. По крайней мере, стоит попробовать. Также хочется как можно выше подняться в Кубке Украины. У нас амбициозный тренер, амбициозные игроки, которые сами этого очень хотят".

"Поэтому мы и ставим высокие задачи. Но посмотрим, как все сложится. Главное, чтобы игроки и дальше играли с желанием, боролись не просто за результат, но и за честь клуба", — приводит слова Пересоляка официальный сайт Миная.

В текущем сезоне Минай расположился на пятой строчке в Первой лиге Украины с 37 пунктами в активе.

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