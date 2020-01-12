Украина: Первая лига

Команда возобновит сезон в существенно обновленном составе.

Голкипер Игорь Левченко (6 матчей в Первой лиге в этом сезоне), защитник Валентин Рудич (3), хавбеки Семен Дьяченко (12) и Тарас Ковальчук (12), а также форвард Вадим Петров (15) покинули запорожский Металлург, сообщил клуб на своей странице в Инстаграме.

Контракты всех игроков были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Клуб пожелал успеха игрокам в дальнейшей карьере.

В 19 турах Первой лиги Металлург набрал 11 очков и занимает предпоследнее место, отставая на три пункта от Балкан.