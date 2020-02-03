Украина: Первая лига

Президент Ингульца дал обширное интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Александр Поворознюк был традиционно открытым в интервью с Романом Бебехом, в котором рассказал о своих отношениях с гендиректором Зари Сергеем Рафаиловым, принципах стимулирования игроков, почему не хочет жить в Киеве и многом другом.

"Я наоборот горжусь, шо Інгулець з села, вони всі мене недооцінюють. От приїхали Карпати – гухнули їх вторий раз, добрий день" – и много подобных высказываний от Александра Поворознюка в видео ниже.

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