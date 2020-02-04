Украина: Первая лига

Защитник постарается помочь "пивоварам" выйти в Премьер-лигу.

Центрбек Александр Голиков заключил годичный контракт с Оболонь-Бровар, сообщил официальный сайт клуба. Игрок перешел на правах свободного агента.

Голиков, в первой части сезона выступавший за Черноморец, будет играть в новом клубе под 17-м номером.

Ранее в карьере уроженца Донецка были такие клубы, как Арсенал-Киев, Полтава, Шахтер, Львов, Заря, Макеевуголь, Энергия и Сумы.

Оболонь-Бровар занимает шестое место в Первой лиге после 19 туров, отставая от лидирующего Руха только на два очка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.