Украина: Первая лига

Клуб из Ивано-Франковска начал комплектацию на вторую часть сезона.

Защитник Николай Сикач и хавбек Назарий Воробчак стали футболистами Прикарпатья, сообщил официальный сайт клуба.

Сикач (28 лет) заключил договор на полтора года, а 19-летний Воробчак – на два года.

Николай Сикач ранее выступал в чемпионате Ивано-Франковской области за Ника-Динамо, Тепловик, Приднестровье, Карпаты (Коломыя) и Покутье. Воробчак же прошлый сезон провел в юниорском составе Александрии.

Прикарпатье идет на 11-м месте в Первой лиге после 19 туров, отставая на два очка от Черноморца.

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