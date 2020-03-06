Украина: Первая лига

Игра была прервана из-за неблагоприятных погодных условий.

Сильный дождь с градом в турецком Белеке не дал запорожскому Металлургу доиграть спарринг с Чанчунь Ятай, сообщил официальный сайт клуба.

Арбитр встречи был вынужден дать сигнал о ее досрочном окончании на 57-й минуте игры.

Следующий поединок Металлург проведет седьмого марта с СДЮШОР №8 из Казахстана.

Металлург идет на предпоследнем месте в Первой лиге, набрав лишь 11 очков в 19 турах. Следующий матч команда проведет против Металлиста 1925, предварительная дата игры – 22 марта.

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