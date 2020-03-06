Игра была прервана из-за неблагоприятных погодных условий.
Металлург Запорожье
06 марта 2020, 16:40
Сильный дождь с градом в турецком Белеке не дал запорожскому Металлургу доиграть спарринг с Чанчунь Ятай, сообщил официальный сайт клуба.
Арбитр встречи был вынужден дать сигнал о ее досрочном окончании на 57-й минуте игры.
Следующий поединок Металлург проведет седьмого марта с СДЮШОР №8 из Казахстана.
Металлург идет на предпоследнем месте в Первой лиге, набрав лишь 11 очков в 19 турах. Следующий матч команда проведет против Металлиста 1925, предварительная дата игры – 22 марта.
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